Urlauber halten Polizei und Bergretter auf Trab

Nach Umknöcheln mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus

In Prägraten in Osttirol war eine 61-jährige Niederländerin am Mittwoch in Richtung Eisseehütte unterwegs, als sie am Nachmittag mit dem rechten Fuß umknickte und sich dabei unbestimmten Grades verletzte. Die Frau konnte die Hütte aber noch selbständig erreichen.