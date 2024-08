Handy-Hersteller: Hier ist der Kunde noch König

Durchschnittlich 701 Euro gaben Konsumenten in Deutschland im Vorjahr für ein neues Smartphone aus – und damit laut GfK-Studie fast doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren (361 Euro). Zahlen für den österreichischen Markt liegen nicht vor, dürften allerdings ähnlich gelagert sein, denn auch hierzulande haben Smartphones als moderne Alleskönner im Lauf der Jahre stetig an Bedeutung gewonnen und nicht nur eine Vielzahl von Geräten obsolet gemacht, sondern auch zahlreiche Lebensbereiche erobert.