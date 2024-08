Diese Autos verpfeifen Raser zügig bei der Polizei

Insgesamt 6160271 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden im Vorjahr in Österreich angezeigt bzw. als Organstrafverfügungen geahndet – ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber 2022 und somit ein neuer Jahreshöchstwert, wie die Verkehrspolizei in ihrer Bilanz festhält.