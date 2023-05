Üben statt nur hoffen: So gelingt die Fahrprüfung

Hoppla! Da wäre ich fast über eine rote Ampel gefahren. Und das ausgerechnet bei meiner Führerscheinprüfung. Also, bei meiner zweiten: Die erste, meine „echte“, hab ich vor 20 Jahren erfolgreich absolviert. Was hat sich in all den Jahren verändert? Sind die Prüfungen schwerer, der Verkehr härter geworden? Wie schafft man die Prüfung gleich auf Anhieb? Ich will alles wissen. Für Sie. Also: Einsteigen!