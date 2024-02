Wieso die neuen Radarboxen so präzise messen

Wer auf der Autobahn zu schnell unterwegs ist, muss damit rechnen, von fix installierten oder mobilen Radarboxen oder -pistolen „geblitzt“ zu werden. Rund 1000 Autofahrer pro Tag tappen an besonders streng überwachten Streckenabschnitten in die Falle. Und die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, hat sich in den letzten Jahren signifikant erhöht. Zehn Prozent „Toleranz“ waren einmal ...