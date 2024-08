Für wen Fußball-Euphorie zum Spielverderber wurde

Auch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die dadurch entfachte Euphorie kostete Urlauber. „Die Deutschen sind solche Fußball-Fans, die fahren während so eines Turniers nicht weg“, weiß Riffert. Bei den Österreichern machte sich der EM-Effekt so lange bemerkbar, bis das ÖFB-Team aus dem Bewerb flog.