Salzkammergut jetzt auf der To-do-Liste ganz oben

Ein Konzert in der Produktionshalle der Salinen Austria in Ebensee, die Ausstellung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei in Bad Ischl, Auftritte von Hubert von Goisern, der am Donnerstag in Bad Goisern gastiert – das sind einige der 130 Projekte, die im Zuge der Kulturhauptstadt – Bad Ischl Salzkammergut seit Jänner umgesetzt wurden und schon mehr als 220.000 Besucher anlockten.