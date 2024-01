Tourismus-Motto: Schau ma moi, dann seng ma scho

Modernisieren, umbauen, erweitern - das setzen auch die Hoteliers Wolfgang und Monika Gröller um. Die Chefs des Hotels Das Traunsee in Traunkirchen renovieren derzeit die Post am See, die im Mai eröffnet. „Sieben Jahre Planung stecken in dem Projekt“, sagt Wolfgang Gröller, der sich ein „starkes Jahr“ erwartet. Ähnlich sieht’s Patrick Hochhauser. „Wir rechnen schon, dass die Frequenz an Tagesgästen und die Zahl der Nächtigungen heuer steigen - an den ersten Wochenenden ist schon etwas spürbar“, sagt der Eurothermen-Chef, dessen Resort noch ein Solebecken erhielt.