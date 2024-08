Traumkulisse statt DDR-Kammerl

Was war das für eine Schnapsidee! Das ominöse Sprechzimmer 23 im Parlament hatte der ORF im Vorjahr als Ort für seine Sommergespräche ausgewählt – einen holzvertäfelten kargen, finsteren Raum, der an eine Verhörzelle erinnerte, als Möblierung ein kleines Glastischchen, zwei Stühle, die man einst wohl „Clubsessel“ nannte und eine Stehlampe. Mehr nicht. In diesem zeitlosen DDR-Ambiente empfing vor einem Jahr Susanne Schnabl die Parteichefs. Zudem wurden die wie immer am Montag Abend ausgestrahlten Interviews 2023 schon Tage zuvor aufgezeichnet. Ob am frühen Morgen, zu Mittag oder am späten Abend – piepegal in diesem fensterlosen Raum. Heuer – da ist, außer den identischen Parteichefs – alles anders. Die Fragen stellt diesmal Martin Thür. Und er darf das – am Ausstrahlungsabend – im Traumambiente des Traunsees in Oberösterreich tun. Dort ging er zum Auftakt gestern Abend nicht wie einst Peter Rabl in einem legendären Sommergespräch mit dem damaligen FPÖ-Chef 1981 in einem Pool baden. Aber ging er im Interview mit Beate Meinl-Reisinger womöglich sprichwörtlich baden?