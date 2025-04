Über 3600 Syrer müssen auf Familiennachzug warten

Syrer lange größte Flüchtlingsgruppe

Syrer stellten in den vergangenen Jahren die mit Abstand größte Flüchtlingsgruppe. Dementsprechend gab es auch die meisten Anträge auf Familiennachzug von Syrern. So wurden beispielsweise im vergangenen September 444 Einreisebewilligungen insgesamt erteilt, von denen gleich 400 an Syrer gingen.