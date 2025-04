Weinkellerei in Naturidylle lässt Wogen hochgehen

„Wir erzeugen Weine, die durch ihre Natürlichkeit das Terroir der Region um den Eisenberg widerspiegeln.“ Dieser Prämisse folgt das Bioweingut Groszer Weine aus Burg. Die GmbH unter der Schirmherrschaft der Lindner Group aus Arnstorf mit 8000 Mitarbeitern in Niederbayern will an der Ortseinfahrt von Eisenberg im Bezirk Oberwart eine Weinkellerei samt Verkostungsraum, Buschenschank und kleinen Zimmern errichten.