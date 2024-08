„Habe geglaubt, jetzt ist es mit mir aus“

Abschürfungen erlitten

Auch drei Tage später hört man der Filialleiterin jenes Steyrer Gewandgeschäfts immer noch den Schrecken an. Am Donnerstag war, wie berichtet, um 8.30 Uhr eine 78-Jährige mit ihrem Auto in die Auslage jenes Modehandelsgeschäfts gekracht. Grund: Sie hatte beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Die 47-jährige Chefin sowie die 68-jährige Kundschaft konnten noch ausweichen, erlitten dabei aber Abschürfungen. Die Seniorin am Steuer blieb unverletzt.