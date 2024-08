Bürgermeister wollen Sanierung jetzt stoppen

Brücken im Fokus

Da Neuplanungen und -verhandlungen sicherlich einige Jahre in Anspruch nehmen würden, könnten in der Zwischenzeit andere Projekte umgesetzt werden. So müssten laut den beiden Bürgermeistern die zwei bestehenden Donauquerungen – die Eisenbahnbrücke und die „Schnellstraßenbrücke“ (St. Pöltner Brücke) – auch für den Fuß- und Radverkehr angepasst werden.