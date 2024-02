Startschuss für Geh- und Radweg über die Donau

Pläne, die Stadt näher an die Donau zu bringen, präsentierte die Kremser ÖVP bereits im Sommer 2022. „Das Ziel ist nach wie vor ein Grüngürtel vom Steinertor über Stadtpark und Utzstraße bis an die Donau und darüber hinaus. Damit würde eine sichere und barrierefreie Verbindung zwischen der Innenstadt und der Donau für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer geschaffen werden. Die Errichtung eines Geh- und Radweges entlang der Eisenbahnbrücke in Krems wäre ein wichtiges Element für diesen Plan“, betont Vizebürgermeister Florian Kamleitner.