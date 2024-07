Wachau: „Blankes Entsetzen“ über Donaubrücken-Aus

Informationen erst in zwei Wochen

Dass die Ersatzbrücke aus Kostengründen doch nicht errichtet wird, wie das im Vorfeld den Bürgern, Bauern und Unternehmern der Wachau versprochen wurde, will auch Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) nicht dementieren. In zwei Wochen will er sich mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden treffen.