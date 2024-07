Wird Wachauer Donaubrücke ersatzlos geschleift?

Mehr Fragen als Antworten gibt es derzeit in der Causa um die Instandsetzung der maroden Donaubrücke bei Mautern in der Wachau (NÖ). Daran ändert auch eine erste Reaktion von Verkehrslandesrat Udo Landbauer nichts. Immerhin: Der Freiheitliche will das befürchtete Aus der Ersatzbrücke nicht dementieren.