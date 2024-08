Israel stellt sich auf „allumfassenden Krieg“ ein!

GPS in weiten Teilen gestört

Indes wurde die GPS-Nutzung in größeren Teilen Israels gestört. Betroffen seien nicht mehr nur grenznahe Gebiete zum Libanon, sondern auch bevölkerungsreiche Regionen im Zentrum des Landes, berichteten die Zeitung „Times of Israel“ und das Nachrichtenportal Ynet am Sonntag unter Berufung auf Nutzer.