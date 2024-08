Neue Details zu Tötung von Hamas-Führer Haniyeh

Israel kommentiert Angriffe im benachbarten Syrien in der Regel nicht. Das Land greift dort aber regelmäßig Ziele der mit dem Iran verbündeten Milizen an. Über Syrien gelangt auch ein Großteil iranischer Waffen zur Hisbollah in den Libanon. Die Hisbollah liefert sich seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zehn Monaten fast täglichen gegenseitigen Beschuss mit Israels Armee.