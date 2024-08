Elf Parteien am Zettel: Qual der Wahl für Steirer

Ein ziemlich bunter Stimmzettel wird sich den Steirern am 29. September präsentieren: Elf Parteien haben die nötigen Unterstützungserklärungen beisammen und treten in unserem Bundesland bei der Nationalratswahl an. Umstritten ist die Kandidatur der Israel-kritischen Liste Gaza und der Impf-Aktivisten von MFG.