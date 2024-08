3:0! KAC eröffnet die Saison mit Blitztor im Derby

In der Regionalliga Mitte startete Treibach mit einem 0:0 gegen Wallern. Der KAC und Spittal jubelten zum Auftakt der Kärntner Liga über einen „Dreier“. Der SAK verliert in Völkermarkt mit 0:2. St. Veit biegt Bleiburg bei Comeback mit 3:1. Titelfavorit Velden hat am Samstag gegen Ferlach ein Po-Problem im Tor! In der Unterliga muss eine Partie verschoben werden – St. Stefan/Lav. trauert um einen Mitspieler.