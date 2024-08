1:10! Dornbirn-Ladys mit arger Pleite gegen Zürich

Woran es noch fehlt, bekamen am Mittwoch nun auch die Lokalrivalinnen der SPG Lustenau/Dornbirn aufgezeigt. Gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich setzte es auf der Birkenwiese eine empfindliche 1:10-Niederlage. „Die ersten 20, 25 Minuten sind wir gut ins Spiel gekommen und hatten auch vier tolle Möglichkeiten“, analysierte Trainer Klaus Stocker. „Dann haben wir einige Situationen defensiv verschlafen.“ Was ihm aber gar nicht schmeckte, war die zweite Halbzeit. „Wir müssen schauen, dass endlich ein ,Team’ auf dem Platz miteinander läuft, kämpft und spielt – in genau der Reihenfolge.“