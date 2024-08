Ganzen Ort am Attersee mit Graffitis verschandelt

WC-Anlage zehnmal hintereinander zerstört

Apropos Ermittlungen: Im Fall der zehnmal in Folge zerstörten WC-Anlage in Weyregg am Attersee gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Wie berichtet, haben Rowdys im Ortsteil Alexenau die Toilette mehrmals hintereinander zerstört. Die Kosten pro Reparatur beliefen sich laut Bürgermeister Michael Stur (ÖVP) auf 400 bis 600 Euro, die in jedem Fall von der Gemeinde bezahlt werden mussten.