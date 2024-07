Heizung weg, WC zerstört: Rowdys wüten am Attersee

Fäkalien auf die Wände einer Toilette geschmiert

Wer es war, ist nicht zu ermitteln. Der Bereich unterhalb des bei Wanderern beliebten Schobersteins wird nicht überwacht. Und auch wenn der Sachschaden in diesem Fall nicht so groß ist, die Empörung darüber ist es in jedem Fall. Das war sie in Steinbach auch im Frühling, als ein Täter Fäkalien auf die Wände einer anderen Toilette im Ort schmierte. Die Bürgermeisterin sagt: „Die armen sind die, die das dann putzen müssen“