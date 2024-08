Mullah-Anführer will direkten Angriff auf Israel

Netanyahu: „Drohungen aus allen Richtungen“

„Für jede Aggression gegen Israel, egal von welcher Seite, wird ein hoher Preis gezahlt werden“, sagte Netanyahu am Mittwochabend in einer TV-Ansprache. „Bürger Israels, es liegen schwierige Tage vor uns. Seit dem Anschlag in Beirut gibt es Drohungen aus allen Richtungen“, erklärte er mit Blick auf die Ankündigungen des Iran und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, Vergeltung zu üben.