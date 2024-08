Eine Kamera filmt die Golfstars von einem U-Boot

Sepp Straka wohnt mit anderen Golfstars wie Rory McIlroy bei Olympia in einem umgebauten Schloss. Im Hotel Dolce by Wyndham Versailles teilt er sich mit Ehefrau Paige und dem im Dezember geborenen Sohn Leo ein Apartment. In dem Fünf-Sterne-Hotel ist alles großzügig dimensioniert – so wie auch auf dem nur 15 Autominuten entfernt gelegenen Prachtkurs Le Golf National.