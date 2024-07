Brunner als EU-Kommissar fix: Wie man sich einigte

Ziemlich genau ein Monat vor dem Ende der Frist und doch viel später als erwartet einigte sich die schwarz-grüne Bundesregierung darauf, ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner für das rot-weiß-rote EU-Kommissar-Ticket zu nominieren. Bereits am Dienstagabend soll in einer finalen Verhandlungsrunde eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sein. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler schlief noch einmal darüber und streckte den grünen Daumen dann letztlich am Mittwochvormittag nach oben.