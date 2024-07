Sturm Graz: Neuer Favorit für kommende BL-Saison?

In Österreich rollt wieder der Ball! Sturm Graz holte überraschend den Sieg in Meisterschaft und Cup – die kommende Saison dürfte also spannend werden. Sensible Regelveränderungen, nervenaufreibende Transfers und aktuelle Trainerwechsel – „Krone“-Sportchef Peter Moizi spricht mit KronePLUS-Redakteurin Sandra Beck über den bevorstehenden Bundesliga-Start.