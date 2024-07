Steirische Stadien: Zwischen Traum und Trauma

In Hartberg träumt man etwa vom Bau der „Oststeiermark-Arena“, in Graz wollen Sturm und der GAK irgendwann wieder in ihren eigenen Stadien spielen – und dazu brachte Landeshauptmann Christopher Drexler das Thema Nationalstadion in der Steiermark aufs Tableau. Die „Krone“ liefert einen Überblick, wie es um diese Visionen steht.