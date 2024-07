Kimmel nicht Moderator der nächsten Oscar-Gala

Gala am 2. März 2025

Die 97. Oscar-Gala soll am 2. März 2025 in Los Angeles über die Bühne gehen. In diesem Jahr war es der zweite Sonntag im März, die nächste Show wird eine Woche früher stattfinden. 2020 waren die Oscar-Trophäen Anfang Februar verteilt worden, 2021 wurde die Vergabe wegen der Corona-Pandemie auf Ende April verschoben. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis sollen am 17. Jänner 2025 verkündet werden.