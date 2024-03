96. Oscars: Hollywood steht eine Bombennacht bevor

Eine Ohrfeige auf offener Bühne, wie sie Will Smith bei der Oscar-Gala vor zwei Jahren Chris Rock verpasst hat, dürfte es heute in der Nacht der Nächte wohl nicht geben - wenn, allenfalls im übertragenen Sinne. So könnten sich manche Werke eine ernüchternde Klatsche abholen, darf man den Hollywood-Auguren Glauben schenken. In jedem Falle kristallisiert sich Nominierungsspitzenreiter „Oppenheimer“ als echter Topfavorit heraus. Und wir sind live dabei: Verfolgen Sie die 96. Oscars live auf krone.at.