Nationalratswahl: Fast jeder Fünfte ohne Wahlrecht

Bei der EU-Wahl im Juni war die Zahl der Wahlberechtigten etwas höher, denn hier durften sich auch die in Österreich lebenden EU-Bürger aus anderen Mitgliedsstaaten beteiligen. Sie konnten sich entscheiden, ob sie die EU-Abgeordneten ihres Herkunftslandes oder jene in Österreich bestimmen wollten. Von der Möglichkeit in Österreich zu wählen, indem sie sich rechtzeitig in die Europa-Wählerevidenz eintragen, machten 45.160 Personen Gebrauch.