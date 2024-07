Irre! In 42 Stunden am Rad von Klagenfurt nach Rom

57 Minuten am Straßenrand geschlafen

Über Venzone, Venedig, Perugia und Cesena ging’s über das Apennin-Gebirge in die Ewige Stadt – bei 38 Grad und trotz sämtlicher Hitzewarnungen in Italien. „Kurze Stopps habe ich nur zum Wasser-Auffüllen gemacht“, so Springer, der sich ganz genau 57 Minuten Schlaf gönnte. „Das war am Boden neben der Straße zwischen Blumentrögen nach 33 Stunden Fahrtzeit vor Citta di Castello – ich habe dafür nicht einmal meinen Helm abgenommen.“