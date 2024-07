„Zladdi, was traust du GAK in der Bundesliga zu?“

„Ich freue mich über so einen Kracher zum Auftakt, das wird echt ein cooles Duell“, ist sich Zlatko Junuzovic sicher. Bei dem zum Start der Bundesliga gleich zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Auf der einen Seite der GAK, bei dem er ab seinem 12. Lebensjahr in der Jugend kickte, acht Jahre verbrachte und am 11. Mai 2005 im Derby gegen Sturm auch sein Debüt in der höchsten österreichischen Liga (insgesamt 291 Spiele mit 42 Toren sowie 69 Assists in seiner langen Karriere) feierte.