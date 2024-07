Waffenverbot für ganz Wien liegt in der Schublade

Deutlich wie nie zuvor haben sich Bürgermeister Michael Ludwig und die Spitzen der Polizei – Bundespolizeidirektor Michael Takacs und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl – zuletzt bei der nächtlichen Großaktion gegen Jugendkriminalität für eine Waffenverbotszone stark gemacht, die für ganz Wien gelten soll. Den Gesetzesentwurf dafür gibt es schon, wie die „Krone“ in Erfahrung gebracht hat. Indes ist auch eine Ausweitung der Videoüberwachung in Planung. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.