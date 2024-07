Gleissabotage vor Olympia: Regelbetrieb in Kürze

Athletentransport wird garantiert

Auf den Strecken nach Westen, Südwesten und in die Bretagne komme es indessen zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen, hieß es vom Bahnbetreiber SNCF am Vormittag. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird der Verkehr auf der Nordachse am Sonntag gestört bleiben und sollte sich am Wochenende auf der Atlantikachse wieder verbessern.“ Der Transport der Teams zu den Wettkämpfen der Olympischen Spiele werde garantiert.