Salzburgs neue Powerseite machte Spaß!

Die 35. Minute lief beim Cup-Spiel der Bullen in Dornbirn. Rechtsverteidiger Amar Dedic bekam am Sechzehner den Ball, legte ideal auf Rechtsflügel Adam Daghim und der Däne traf platziert zum 3:0. Es war eine sinnbildliche Szene, die zur Schau stellte, dass das Duo Dedic/Daghim Salzburg viel Freude bereiten kann. „Die Verbindung zwischen ihnen ist noch am wachsen, aber es gibt viele Dinge die sie schon gut machen“, gab es Lob von Trainer Pep Lijnders für seine neue rechte Powerseite. Auch Sportdirektor Bernhard Seonbuchner zeigte sich zufrieden: „Amar war nach vorne extrem aktiv und spielt jetzt noch variabler. Adam hat enorm viel Power und man merkt nicht, dass er erst 19 Jahre alt ist.“