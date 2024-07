Schlager wurde vom Überflieger zum Reservisten

ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager ist in Salzburg in der kommenden Saison nur noch die Nummer zwei. In der vergangenen Spielzeit war der 28-Jährige bei den Bullen unumstritten. Nun muss er sich hinter Janis Blaswich anstellen. Die „Krone“ hat einige prägende Momente seiner bisherigen Zeit in der Mozartstadt noch einmal aufgerollt.