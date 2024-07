„Meine Kollegen wollen noch keine Tauben füttern“

Ich fahre immer mit meinem Camper, weil mein Hund Seppi dabei ist und mir der Freiheitsgedanke wichtig ist. Im eigenen Camper kann ich dann auch mal einen Spritzer mehr trinken und erst am nächsten Tag weiterfahren. Die anderen sind meistens im Tourbus unterwegs. Da kommt’s schon vor, dass geraucht wird. Und ich will meine Stimme nicht belasten, da ich parallel auch in Musicalproduktionen unterwegs bin. Ein Fußballer geht auch nicht kurz vor Turnierbeginn Ski fahren.