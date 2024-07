Kärntner Klub droht höchste Pleite aller Zeiten

Josefs Hinweise für Didi? „Die Draßburger sind eine komplett neue Truppe, haben 21 Spieler ausgetauscht. Sie müssen sich erst finden“, erklärt Josef Kühbauer, der sich um einen Trainingsplatz für den WAC gekümmert hat. Denn die „Wölfe“ düsen erst am Freitag in der Früh los, belegen Tageszimmer im nahe gelegenen Hotel Müllner. „Egal, wie oder was – dem Didi wird nix passieren. Es ist unvorstellbar, dass was schiefgeht“, so Josef. Didi Kühbauer selbst betont: „Wir unterschätzen keinen. Aber es würde keine Entschuldigung geben, wenn’s nicht kappt!“