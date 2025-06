Milliarden-Projekt! Neuer Formel-1-GP rückt näher

Thailand bringt sich in für einen Formel-1-GP in Stellung. „In den nächsten 2-3 Jahren wird Thailand einen Weltklasse-Wettbewerb haben, von dem wir nie gedacht hätten, dass er tatsächlich in Thailand stattfinden würde“, sagte Regierungssprecher Jirayu Houngsub. Ein mehr als 1 Milliarde Euro schweres Angebot für die Ausrichtung eines Formel-1-Straßenrennens in Bangkok im Jahr 2028 wurde von der Regierung genehmigt. Im Falle eines Zuschlags würde die thailändische Hauptstadt einen Vertrag über die jährliche Austragung eines Rennens von 2028 bis 2032 erhalten. Im März hatte sich die thailändische Premierministerin Paetongtarn Shinawatra mit Domenicali getroffen und erklärt, man werde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.