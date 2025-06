Wien: Mafia-Prozess um erpresserische Entführung

Kürzer hielt sich der Verteidiger des Zweitangeklagten. „Da gibt es keine Opfer. Diese Opfer sind in einem anderen Verfahren Täter.“ Bei seinem Mandanten handle es sich jedoch um eine Verwechslung. „Er war da nicht dabei. Der Vorname ist einer, der in Kroatien an jeder Ecke vorkommt.“ Keine Verwechslung könne es hingegen bei den Opfern gegeben haben. So meinte die Staatsanwaltschaft, das jüngere Opfer sei ausgewählt worden, weil man dachte, er sei sehr wohlhabend, was aber nicht der Fall ist. „Ein Clan, der so gefährlich ist, irrt sich nicht“, so das Argument der Verteidigung.