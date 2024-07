Austria & WAC: So wird wohl die Startelf aussehen!

Für Austria Klagenfurt wird’s am Freitag ernst. Im ÖFB-Cup wartet Regionalliga-Aufsteiger Gloggnitz, am 3. August geht’s in der Bundesliga mit dem Derby im Lavanttal los. Coach Peter Pacult tüftelt zwar noch an der Startelf – viele Alternativen hat er wegen des kleinen Kaders im 3-4-1-2-System aber nicht. . .