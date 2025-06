Uber-Bilanz: Einer fuhr sogar von Velden nach Wien

Und in der Bilanz finden sich interessante Details. So war ein Nutzer so begeistert von dem Service, dass er gleich 120 Fahrten über die App buchte. Und eine Fahrt ging sogar weit über die Kärntner Landesgrenzen hinaus. „Ein Fahrgast hatte es offenbar besonders eilig, vom Wörthersee in die österreichische Bundeshauptstadt zu kommen“, verlautet Uber. „Die mehr als 350 Kilometer von Velden nach Wien waren die längste Fahrt, seit Uber in Kärnten gestartet ist.“