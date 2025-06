Nach Motorradunfall in die Lieser gestürzt

Nach einem Motorradunfall war eine Person in die rund zehn Meter unter der Katschberg Straße fließenden Lieser gestürzt. Als die Feuerwehren Altersberg, Lieserhofen und Spittal an der Drau eintrafen, war die Person im Fluss bereits so weit abgetrieben, dass sie mit der Hilfe eines Motorrad-Kollegen aus dem Wasser steigen konnte.