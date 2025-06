Rangnick überrascht mit Alaba-Enthüllung

Bei den Bayern wird das aber wahrscheinlich nicht mehr sein. Denn mittlerweile haben sich die Pläne dort bekanntlich geändert – und auch Alaba selbst möchte sich wohl nochmal bei Real durchsetzen. In Madrid besitzt er noch einen Vertrag bis 2026 und hat mit Xabi Alonso nun einen Trainer, mit dem er einst in München zusammengespielt hatte. Wie die „AS“ berichtet, soll er deshalb einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt anstreben. Dort soll man aufgrund seiner Verdienste für den Verein, seinen Wunsch respektieren und ihm weiterhin die Chance geben sich zu beweisen.