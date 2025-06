80 Seiten Sparvorschläge sollen Budget retten

In der Stadtregierung war es bisher nicht möglich, ein Budget für 2025 auf die Beine zu stellen. Wobei die Finanzhoheit in Klagenfurt seit vielen Jahren bei der SPÖ liegt. Darum hat Bürgermeister Christian Scheider im November einen Konsolidierungsbeirat gegründet, in dem Finanzreferentin Constance Mochar (SP), Scheider und die Finanzexperten Harald Kogler (Hirsch), Peter Pilz (BDO), Magistratsdirektorin Isabella Jandl und Klaus Thuller aus dem Rathaus sitzen.