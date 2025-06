Sturm verpflichtet polnischen Youngster Rozga

Sportchef Michael Parensen ist vom Neuzugang überzeugt: „Mit Filip Rózga konnten wir ein absolutes Toptalent für uns gewinnen, das bei vielen Vereinen am Zettel stand. Dementsprechend froh und stolz sind wir, dass er sich für uns entschieden hat. Filip ist ein technisch hervorragend ausgebildeter Spieler, der vor allem im offensiven Mittelfeld beheimatet ist, dank seines außergewöhnlichen Tempos aber auch über die Seite agieren kann. Trotz seines jungen Alters kann er bereits auf eine volle Saison als Stammspieler in der höchsten polnischen Spielklasse zurückblicken. Er wird bei uns in Graz die nötige Zeit bekommen, sich zu entwickeln und dann sind wir absolut überzeugt davon, dass wir in Zukunft sehr viel Freude mit ihm haben werden.“