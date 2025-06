16-Jährigen brutal getötet: „Er war wie besessen“

In der Mitte des Wiener Gerichtssaals 303 sitzt ein schmächtiger Mann mit grauem, schütterem Haar. Das schmale Gesicht verdeckt er mit den Händen, schüttelt immer wieder den Kopf. Er weint. So wie Ingo S. auf der Anklagebank sitzt, lässt sich nicht erahnen, welche Bluttat der 45-Jährige mitten in der Nacht, am 7. Oktober 2024, an einem 16-Jährigen verübt hat. „Der Bursche wurde auf brutalste Art und Weise umgebracht. Er wurde ermordet, und zwar durch den hier sitzenden Angeklagten“, so die Staatsanwältin.