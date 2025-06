300 Österreicher suchen bei Außenamt aktuell Hilfe

Der jordanische König Abdullah II. warnte in einer Rede vor dem Europaparlament vor einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten gewarnt. Der Angriff Israels auf den Iran berge die Gefahr einer „Eskalation der Spannungen in meiner Region und darüber hinaus“, sagte Abdullah II. am Dienstag vor den Abgeordneten in Straßburg. Es sei „nicht abzusehen, wo die Grenzen dieses Schlachtfeldes enden werden“.