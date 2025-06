„Wir wollen im ORF keine Weißen Elefanten mehr“

Sie möchten in Ihrer neuen Funktion auch Vermittler zwischen dem ORF und anderen Medien sein.

Wir stehen vor der dramatischen Situation, dass heuer wohl rund 2,7 Milliarden Euro an Werbegeldern an die Internetriesen Google, Apple, Facebook und Amazon abfließen. Das sind Werbemittel, die wir in Österreich verlieren, das gilt auch für die Medien. Daher brauchen wir am Medienstandort Österreich einen Zusammenhalt und gemeinsame Anstrengungen in dem Bereich.